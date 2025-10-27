به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه بزرگترین فرش سرگل قاره کهن شهرستان محلات گفت: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای ترویجی در حوزه کشاورزی فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی، آموزش و انتقال تجربه به کشاورزان است.

وی بیان کرد: در دوران مدیریت خود به عنوان رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان، با بیشتر گلکاران آشنا بودم و امروز شاهد تحولی چشمگیر در صنعت گل و گیاه هستیم و گلخانه‌های چوبی گذشته جای خود را به سازه‌های فلزی داده‌اند، سیستم‌های اتوماسیون راه‌اندازی شده و تولیدات رونق چشمگیری یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بخش کشاورزی، هوشمندسازی تولیدات کشاورزی است، گفت: با توجه به محدودیت‌های اقلیمی و کاهش بارندگی چنانچه در این مسیر حرکت نکنیم در آینده نزدیک با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

صفری افزود: اقدامات اولیه در این زمینه آغاز شده و انتظار می‌رود تعاونی‌های گل‌کاران نیز پیش‌قدم شوند و سازمان جهاد کشاورزی نیز در قالب تسهیلات بانکی از این طرح‌ها حمایت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تقاضا برای ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌ای در شهرستان محلات بالا است و با وجود اینکه مشکل زمین در این منطقه وجود ندارد، چالش اصلی، تأمین آب است و انتظار می‌رود رود کشاورزانی که زمین و منابع آبی دارند برای احداث مجتمع‌های خصوصی گل و گیاه اقدام کنند و مجوزهای لازم از شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور دریافت شده و تسهیلات بانکی لازم نیز پیش‌بینی شده است.

صفری افزود: با توجه به مشکلات حوزه آب، استان مرکزی در مسیر توسعه کشت زعفران به عنوان یکی از کم‌آب‌برترین محصولات کشاورزی، با روندی مطلوب در حال پیشرفت است.

وی گفت: میزان تولید سالانه این محصول در استان با دستیابی به حدود ۲ و نیم تن، روندی افزایشی را تجربه می‌کند و در تولید گندم، مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز ۳۰ تا ۷۰ درصد مازاد داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به ارزش افزوده بالای مجتمع‌های گلخانه‌ای افزود: برخی از طرح‌ها در مقیاس ۲۰ تا ۳۰ هکتار آغاز شده و در صورت تکمیل، نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه خواهند داشت.

صفری ادامه داد: انتظار می‌رود با توسعه مزارع خورشیدی که از تأکیدات استاندار و ضرورت حوزه انرژی محسوب می‌شود برای حل مشکل ناترازی اقدام شود.