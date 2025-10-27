آیت الله لائینی: حضرت زینب (س) مظهر کامل استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در دیدار اعضای مجمع نمایندگان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با اشاره به شخصیت حضرت زینب (س) به عنوان نماد استکبارستیزی، تأکید کرد: امسال باید ۱۳ آبان به یک روز تاریخی و به یادماندنی تبدیل شود. وی افزود: این روز باید با حضور پرشور مردم و مسئولان همراه باشد تا پیام وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان به بهترین شکل منتقل شود.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، درباره ویژگی‌های برجسته این بانوی بزرگ اسلام گفت: حضرت زینب (س) مظهر تمام استکبارستیزی بود و در مقابل بزرگ‌ترین طاغوت زمان خود ایستاد.

وی با شجاعت و صداقت به مقابله با ظلم و فساد پرداخت، تا جایی که یزید از شدت خشم و درماندگی نتوانست جز به سر بریده او توهین کند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران از چنین قیام‌هایی نشأت گرفته است. در واقع، انقلاب اسلامی هر روز با فتنه‌ها، توطئه‌ها و تهدیدهای جدیدی مواجه است که نشان‌دهنده استمرار انقلاب و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

آیت‌الله محمدی لائینی به برخی اظهار پشیمانی‌ها از انقلاب اشاره کرد و گفت: پشیمانی از انقلاب مسئله جدیدی نیست. حتی در زمان انقلاب اول، کسانی که همراه امام خمینی (ره) بودند، بعدها از انقلاب پشیمان شدند. امروز نیز برخی که در کنار مستکبران غرب نشسته‌اند، به صراحت می‌گویند که از انقلاب پشیمان‌اند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم حضور فعال مسئولان در راهپیمایی ۱۳ آبان، تصریح کرد: امسال باید ۱۳ آبان با شور و هیجان بیشتری برگزار شود. این اولین ۱۳ آبان بعد از جنگ ۱۲ روزه است و حضور مسئولان و مردم باید پررنگ‌تر از همیشه باشد.

وی همچنین افزود: مسئولان باید در این روز مهم حضور فعال داشته باشند. اگر مسئولان در این مراسم حضور پیدا کنند، مردم بیشتر احساس دلگرمی خواهند کرد و دشمنان از این حضور خشمگین خواهند شد.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: اگر کسی در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت نکند، عملاً پشیمانی خود را از انقلاب اعلام می‌کند. اگر از انقلاب حمایت می‌کنیم، باید با تمام وجود در این مراسم حضور پیدا کنیم و ۱۳ آبان امسال را به یک روز تاریخی تبدیل کنیم.