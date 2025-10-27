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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

سردار معصوم بیگی: سطح رضایتمندی مردم مازندران از پلیس بالا است

سردار معصوم بیگی: سطح رضایتمندی مردم مازندران از پلیس بالا است

ساری- رئیس بازرسی کل فراجا گفت: سطح رضایتمندی مردم مازندران از عملکرد انتظامی استان در صدر جدول کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم‌بیگی عصر دوشنبه در حاشیه سفر به مازندران افزود: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس مردمی با دفاتر نظارت همگانی در سال جاری برقرار شده و سطح رضایتمندی مردم مازندران از عملکرد انتظامی استان در صدر جدول کشور قرار دارد.

سردار معصوم‌بیگی با اشاره به اینکه تقریباً ۷۰ درصد این تماس‌ها به صورت عملیاتی پاسخ داده شده است، گفت: این دفاتر یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی مردم با فراجا به شمار می‌آیند و به‌صورت ۲۴ ساعته در خدمت شهروندان هستند.

وی افزود: از مجموع تماس‌ها، حدود ۳۴ درصد تقدیر و تشکر از عملکرد نیروهای انتظامی بوده است که نشان‌دهنده رضایتمندی مردم از خدمات پلیس است.

رئیس بازرسی کل فراجا با اشاره به داده‌های جمع‌آوری شده از استان‌ها بیان کرد: سطح رضایتمندی مردم مازندران از عملکرد انتظامی استان در سال جاری در صدر جدول کشور قرار دارد و قابل قبول ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6636403

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