به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر ژاپن توافق‌نامه‌ای برای تضمین دسترسی به فلزات خاکی کمیاب و حیاتی امضا کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ایالات متحده درخواست‌هایی از ژاپن برای خرید تجهیزات نظامی دریافت کرده است.

وی در ادامه با تمجید از آمریکا مدعی شد: کشور ما مهم‌ترین تجهیزات و امکانات نظامی را از موشک تا هواپیما تولید می‌کند، ولی امیدوارم زیاد از آن‌ها استفاده نکنیم.

ترامپ همچنین تأکید کرد: ما قراردادهای تجاری بیشتری با ژاپن نسبت به گذشته انجام خواهیم داد و به استقبال سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در ایالات متحده می‌رویم.

سانائه تاکائچی، نخست‌وزیر ژاپن نیز در این باره گفت: از رئیس‌جمهور ترامپ برای نقش او در تحقق صلح در آسیا، برقراری توافق میان تایلند و کامبوج و توقف آتش‎‌بس در غزه سپاسگزارم.

وی افزود: توافق صلحی که با مشارکت ترامپ در خاورمیانه محقق شد، یک دستاورد تاریخی بی‌سابقه است.

نخست‌وزیر ژاپن تأکید کرد: کشورم آماده است با رئیس‌جمهور ترامپ در تحقق صلح و ثبات همکاری کند و ما آماده کار با ایالات متحده برای تحقق امنیت و صلح در اقیانوس هند و آرام هستیم.