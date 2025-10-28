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۶ آبان ۱۴۰۴، ۶:۱۵

مادورو: آمریکا به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست

مادورو: آمریکا به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست

رئیس جمهور ونزوئلا هدف از تشدید تنش های اخیر آمریکا را در برابر کشورش اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد: همه جهانیان می‌دانند طبقه اقتصادی حاکم بر ایالات متحده به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست. موضوع اصلاً مربوط به قاچاق مواد مخدر نیست و آن‌ها این را خوب می‌دانند.

وی تأکید کرد که کشورش دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است و هیچ‌کس نمی‌تواند ونزوئلا را از معادله جهانی انرژی خارج کند.

مادورو اعلام کرد: مجموعه‌ای از عملیات برای بازداشت گروهی از مزدوران مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام شده است.

رئیس جمهور ونزوئلا همچنین نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو را به «توطئه و تبلیغ جنگ» متهم کرد و گفت این اقدام ناشی از «ضعف‌های شخصی، جسمی، ذهنی و اخلاقی» اوست.

وی افزود: هدف آن‌ها در ونزوئلا تغییر حکومت برای سرقت نفت، گاز و طلاست.

مادورو با اشاره به فشارهای خارجی گفت: «اکنون زمان انتخاب است؛ یا در کنار جنگ‌طلبانی قرار بگیریم که خواهان مرگ و خشونت هستند، یا در کنار زندگی بایستیم.

وی همچنین اعلام کرد در پی تهدیدها، با همه آثار حقوقی لغو توافقات مربوط به انرژی با ترینیداد و توباگو و هر آنچه در این زمینه مورد توافق بوده، موافقت کرده است.

مادورو در پایان گفت: فردا نشست کاری با حضور «صدها فعال اقتصادی صنایع پیشرفته روسیه و شمار مشابهی از تجار ونزوئلایی» برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6636684

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