نشست دختران حاج قاسم در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خجسته خزایی صبح سه‌شنبه در حاشیه برگزاری نشست ماهانه دختران حاج قاسم در مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها خورموج اظهار کرد: هدف از ایجاد تشکل دختران حاج قاسم تربیت فرمانده جنگ نرم است.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که فضای فعلی مثل یک میدان جنگ واقعی است، با این تفاوت که در این جبهه، دشمنی را که به ما حمله می‌کند نمی‌بینیم و جنگ تن به تن در اینجا بیشتر مجازی است.

مسئول قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: برای اینکه فضای جبهه و جهادگونه را ترسیم کنیم می‌خواستیم نام آن هم به جبهه، جنگ و فرماندهی نزدیک باشد.

وی ادامه داد: از بین عناصری که وجود داشت می‌توانستیم از نام شهیده‌های مجاهد استفاده کنیم، اما حاج قاسم را به عنوان فرماندهی شناختیم که در نسل نوجوان تأثیر زیادی داشته و با آن‌ها زیست کرده است.

خزایی افزود: دختران حاج قاسم به عنوان «دختران فرمانده میدان‌های سخت» با دو رویکرد اقتباس شده از ویژگی‌های شهید سلیمانی شکل گرفت که یکی تقوای حاج قاسم بود و دیگری تخصص او که برای ما زنده کردن این دو ویژگی در اعضای این جبهه اهمیت ویژه‌ای داشت.

در ادامه این نشست کارگاه آموزش تخصصی شیوه‌های اصولی تولید محتوا برای دختران شرکت کننده در نشست برگزار شد.