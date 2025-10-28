قدردانی سازمان بسیج جامعه پزشکی از پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی، محمد حسین زارع زاده مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در روز گرامیداشت مقام پرستار با حضور در بیمارستان نجمیه از پرستاران این مرکز درمانی قدردانی کرد.

وی در این بازدید با اشاره به فعالیت بسیج جامعه پزشکی در عرصه پیشگیری از سقط جنین گفت: از آنجا که بیمارستان نجمیه بیمارستان زنان و زایمان است و در حوزه افزایش جمعیت نقش مهمی ایفا می‌کند، تصمیم گرفتیم که از زحمات کادر درمان این مرکز در روز پرستار قدردانی کنیم.

زارع زاده رفتار صبورانه و گشاده‌رویی را از جمله شاخصه‌های لازم برای حرفه پرستاری دانست.

همچنین در حاشیه این بازدید مدیر بیمارستان نجمیه نسبت به همکاری مرکز ناباروری این بیمارستان با سازمان بسیج جامعه پزشکی اعلام آمادگی کرد.