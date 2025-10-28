هشدار! افزایش موارد مسمومیت با الکل و متانول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ندا کاظمی نیا متخصص داروسازی بالینی، هم‌زمان با هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، متانول را نوعی الکل بسیار سمی دانست که علاوه بر مشروبات غیرمجاز، در ضدیخ‌ها، برخی حلال‌ها و الکل‌های صنعتی وجود دارد و شایع‌ترین علت بروز این نوع مسمومیت‌ها را مصرف مشروبات دست‌ساز آلوده به متانول عنوان کرد.

وی افزود: زمان شروع علائم اولیه مسمومیت با متانول می‌تواند بسته به مقدار مصرف و عوامل همراه متفاوت باشد. این علائم شامل تهوع، استفراغ، درد شکمی، سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی است. علائم بینایی و سایر عوارض شدیدتر معمولاً پس از چند ساعت تا چند روز بروز می‌کنند و می‌توانند به تاری دید، اختلال میدان بینایی، دوبینی و حتی نابینایی کامل منجر شوند.

کاظمی نیا گفت: در بسیاری از بخش‌های اورژانس امکان اندازه‌گیری سطح سرمی متانول وجود ندارد و به همین دلیل تشخیص بالینی سریع و انتقال فوری بیمار به مراکز درمانی تخصصی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، بدون اتلاف وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کاظمی‌نیا خاطرنشان کرد: الکل‌های موجود در مشروبات الکلی، ژل‌های ضدعفونی‌کننده قابل اشتعال و متانول صنعتی حتی در محیط خانه می‌توانند منجر به مسمومیت شوند و رعایت اصول ایمنی و مراجعه سریع در مواجهه با علائم اولیه، می‌تواند جان افراد را نجات دهد.

وی تأکید کرد: تنها راه ایمن جلوگیری از مسمومیت، خودداری از مصرف خوراکی هر نوع الکل و دور نگه داشتن مواد الکلی از دسترس کودکان است.