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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

حضور پولادگر در سمینار سرپرستان بازی های پاراآسیایی ناگویا

حضور پولادگر در سمینار سرپرستان بازی های پاراآسیایی ناگویا

نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک در سمینار سرپرستان بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، کمیته ملی پارالمپیک ژاپن میزبان سمینار سرپرستان کاروان های کشورهای شرکت کننده در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی است که طی روزهای ۶ تا ۸ آبان ماه برپاست.

سیدمحمد پولادگر نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک کشورمان نیز به نمایندگی از ایران در این سمینار حضور دارد و در اولین روز آن در نشست عمومی با محوریت معرفی کلی بازی ها و رشته ها، اسکان تیم ها، تغذیه، خدمات پزشکی، حمل و نقل و امور لجستیک، دوپینگ، روند ثبت نام و صدور کارت های شناسایی و ... حضور یافت.

حضور پولادگر در سمینار سرپرستان بازی های پاراآسیایی ناگویا

در دومین روز حضور سرپرستان در ناگویا، مصادف با ۷ آبان ماه نیز بازدید میدانی از اماکن بازی ها از جمله استادیوم پارادو و میدانی که محل برگزاری برنامه افتتاحیه نیز هست، دهکده ورزشکاران و اتاق هایی که به صورت نمونه برای اسکان تجهیز شده اند، صورت خواهد گرفت.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی سال آینده طی روزهای ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در استان آیچی، شهر ناگویا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6637067

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