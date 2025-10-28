به گزارش خبرگزاری مهر، فرزندآوری و توجه به ازدیاد نسل، یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته مورد مناقشه بوده است؛ چه اینکه بعد از سال‌ها اجرای سیاست کاهش جمعیت و مشاهده تبعات آن، طرفداران و مخالفان سیاست فرزندآوری همچنان به گفت‌وگو درباره این موضوع می‌پردازند.

هنوز آثار فرهنگی و اجتماعی سیاست‌های کنترل جمعیت و نیز مشکلات اقتصادی موجود، مانعی بزرگ در زمینه فرزندآوری محسوب می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه زوج‌های جوان، مایل نیستند بیشتر از یک فرزند داشته باشند.

کتاب «دوتا کافی نیست» از مجموعه «روایت» انتشارات سوره مهر است که به موضوع فرزندآوری از دیدگاه‌های گوناگون پرداخته است.

بخشی از متن کتاب «دوتا کافی نیست»:

مادربزرگ‌ها و شاید حتی بشود گفت مادرهای ما فرزندآوری و بچه‌داری را جزئی از زندگی و زنانگی‌شان می‌دانستند؛ یک امر بدیهی که نیاز به فکر و دلیل و برنامه و تسهیلات ویژه نداشت. بچه‌ها اگر خدا می‌خواست و به قول قدیمی‌ها اجاق زنی کور نبود پشت‌هم می‌آمدند و بزرگ می‌شدند و خواهرها و برادرهای بعد از خودشان را هم هرطور بود بزرگ می‌کردند ازدواج و فرزندآوری با همه مشقاتی که داشت بدون تقدم ‌و تأخر بر کار دیگری، عادی و بخشی از زندگی آدم‌ها بود.

کتاب «دوتا کافی نیست» به کوشش لیلا ملک‌محمدی در ۲۳۱ صفحه و بهای ۳۲۵ هزار تومان به‌تازگی از سوی انتشارات سوره منتشر و در بازار کتاب عرضه شده است.