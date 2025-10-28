غرق شدن قایق پناهجویان در نزدیکی جزیره یونان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، گارد ساحلی یونان روز سه شنبه اعلام کرد که ۷ مهاجر دیگر نجات یافته‌اند. عملیات جستجو و نجات با وجود بادهای شدیدی که به شش درجه در مقیاس بوفورت می‌رسید، همچنان ادامه دارد.

تعداد دقیق افراد حاضر در قایق در زمان حادثه هنوز مشخص نیست، زیرا بازماندگان- که همگی تبعه سودان هستند- انگلیسی صحبت نمی‌کنند و این امر ارتباط را دشوار می‌کند.

یونان از سال ۲۰۱۵ نقطه ورود اصلی مهاجران غیرقانونی و پناهندگان به اتحادیه اروپا بوده است و از آن زمان تاکنون بیش از یک میلیون ورود ثبت شده است. صدها نفر در طول این سفرها جان خود را در دریا از دست داده‌اند.