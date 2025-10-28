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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

غرق شدن قایق پناهجویان در نزدیکی جزیره یونان

غرق شدن قایق پناهجویان در نزدیکی جزیره یونان

به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی ERT یونان، ۴ نفر پس از غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره لسبوس یونان جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، گارد ساحلی یونان روز سه شنبه اعلام کرد که ۷ مهاجر دیگر نجات یافته‌اند. عملیات جستجو و نجات با وجود بادهای شدیدی که به شش درجه در مقیاس بوفورت می‌رسید، همچنان ادامه دارد.

تعداد دقیق افراد حاضر در قایق در زمان حادثه هنوز مشخص نیست، زیرا بازماندگان- که همگی تبعه سودان هستند- انگلیسی صحبت نمی‌کنند و این امر ارتباط را دشوار می‌کند.

یونان از سال ۲۰۱۵ نقطه ورود اصلی مهاجران غیرقانونی و پناهندگان به اتحادیه اروپا بوده است و از آن زمان تاکنون بیش از یک میلیون ورود ثبت شده است. صدها نفر در طول این سفرها جان خود را در دریا از دست داده‌اند.

کد مطلب 6637367

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