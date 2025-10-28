هیئات مذهبی نقش اثرگذار خود را در تحولات فرهنگی تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف‌تبار بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی استان با تأکید بر اهمیت نقش هیئات مذهبی در تحولات فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: هیئات مذهبی باید به‌عنوان یک شبکه هماهنگ و اثرگذار در عرصه‌های مختلف دینی، اجتماعی و فرهنگی، نقشی فعال‌تر و مؤثرتر از گذشته ایفا کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی، هیئت‌ها نه تنها در عرصه مذهبی، بلکه در شکل‌دهی به تحولات اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذارند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در این جلسه که با حضور مسئولان و نمایندگان هیئت‌های مذهبی مختلف استان برگزار شد، به اهمیت تدبر در قرآن در محافل دینی اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز مقام معظم رهبری در مسجد خاصی که حضور داشتند، به‌عنوان مقدمه تلاوت، تأکید می‌کردند که تدبر در قرآن باید در هیئت‌ها و محافل دینی مطرح باشد. امروز این امر به یک ضرورت در هیئت‌ها تبدیل شده و باید به‌طور مستمر در برنامه‌ها و مراسم‌های هیئتی به آن پرداخته شود.

وی در ادامه با اشاره به تجربیات موفق هیئت‌های مذهبی در برخی شهرستان‌ها، به‌ویژه هیئت‌های الزهرا (س) بابل و سارالله ساری، که از هیئت‌های شاخص استان به‌شمار می‌روند، گفت: هیئت‌ها باید همکاری و هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند در راستای اهداف مشترک دینی و فرهنگی گام بردارند. تقویت روابط میان هیئت‌های مختلف و انتقال تجربیات موفق می‌تواند در پیشبرد اهداف هیئات در سطح استان مؤثر باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به لزوم تقویت اراده جمعی در میان اعضای هیئت‌ها اشاره کرد و افزود: اراده جمعی در هیئت‌ها باید تقویت شود تا بتوانیم به اهداف بلندمدت فرهنگی و مذهبی خود دست یابیم. در این راستا، جلسات مشورتی و آموزشی می‌تواند به توسعه و پیشرفت فعالیت‌های هیئت‌ها کمک شایانی کند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار همچنین تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نباید تنها به برگزاری جلسات اکتفا کند بلکه باید به‌طور فعال در پیگیری و هدایت فعالیت‌های دینی هیئت‌ها و تشکل‌های مذهبی باشد.

وی گفت: وظیفه ما به‌عنوان مسئولان فرهنگی، حمایت از هیئت‌ها و تسهیل در روند فعالیت‌های آنان است. باید به‌طور مستمر از فعالیت‌های این مجموعه‌ها حمایت کنیم تا بتوانیم در راستای تقویت آموزه‌های دینی در جامعه گام برداریم.

در این جلسه، نمایندگان هیئت‌های مذهبی استان نیز به بیان مشکلات و چالش‌های خود در حوزه فعالیت‌های دینی پرداختند. برخی از اعضا به مشکلات مالی و کمبود امکانات در برگزاری برنامه‌ها اشاره کردند و خواستار حمایت‌های بیشتر از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای مربوطه شدند.