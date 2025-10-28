حضرت زینب(س) عاشورا را ماندگار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم سیده زهره برقعی در دیدار شیخ زین العابدین مدیر مجتمع دارالزهرای تایلند و شماری از طلاب و دانش آموختگان این مرکز با بیان اینکه اخلاص در عمل موجب برکت یافتن و تأثیرگذاری فعالیت‌های انسان می‌شود، گفت: امروز دشمن روایت نامناسبی از دین اسلام در سراسر جهان ارائه می‌دهد و کسانی که خود آغازگر جنگ هستند و هزاران زن و کودک را به خاک و خون کشیده اند دم از صلح می‌زنند و مسلمانان را جنگ طلب معرفی می‌کنند، روایت شما در کشورهایتان برای اصلاح این عملیات روانی دشمن بسیار مهم و مؤثر است.



مدیر جامعه الزهرا علیهاالسلام ادامه داد: حضرت زینب علیهاالسلام با خاطر روایت صحیح خود از قیام امام حسین علیه السلام و جانفشانی و ایستادگی در این راه باعث شد تا عاشورا ماندگار شود و رمز این جمله که «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود» همین جهاد تبیین حضرت زینب کبری علیهاالسلام است.



وی جهاد تبیین و نشر روایت‌های صحیح از شرایط کنونی حاکم بر جهان به ویژه جنگ غزه را از وظایف همه مسلمانان آگاه دانست و اظهار داشت: در جریان کربلا پیروز میدان در ظاهر لشگر کفر بود، ولی ورود حضرت زینب علیهاالسلام به عرصه مبارزه با عملیات روانی دشمن و استدلال‌های ایشان به قرآن و روایات صحنه را دگرگون کرد و آن واقعه جانسوز را تا امروز ماندگار کرد.



عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران افزود: امروز نیز دشمن با همه ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، حق را باطل جلوه می‌دهد، از این رو ما باید با تأسی از حضرت زینب علیهاالسلام در این مسیر گام برداریم و مردم جهان را از حقیقت ماجرا باخبر کنیم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر بزرگ اسلام است، خاطرنشان کرد: شناخت دقیق زندگی و شخصیت حضرت رسول (ص) و معرفی ایشان به مردم بهترین و مهمترین وسیله وحدت در جهان اسلام است. تاکید بر مشترکات ادیان و مذاهب باعث تقویت و تحقق این وحدت و حرکت به سوی صلح پایدار جهانی است.



در پایان شیخ زین العابدین با بیان اینکه جامعه الزهرا علیهاالسلام ظرفیت‌های بسیاری را برای رشد و بالندگی بانوان فراهم کرده است خواستار تعامل بیشتر علمی و با آموزشی این مؤسسه علمی با دارالزهرای تایلند شد.