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۹ آبان ۱۴۰۴، ۰:۰۶

اکسیوس: حماس ۲۴ ساعت مهلت دارد نیروهای خود را از خط سبز غزه خارج کند

اکسیوس: حماس ۲۴ ساعت مهلت دارد نیروهای خود را از خط سبز غزه خارج کند

اکسیوس اعلام کرد که جنبش حماس بیست و چهار ساعت مهلت دارد تا نیروهای خود را از پشت خط سبز غزه خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که به جنبش حماس ۲۴ ساعت مهلت داده شده تا نیروهای خود را از منطقه پشت خط سبز غزه خارج کند.

این مقام آمریکایی گفت که پس از اتمام این مهلت اسرائیل به مواضع حماس در مناطق تحت کنترل آن حمله کرده و با توسل به زور آتش‌بس را در غزه برقرار می‌کند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب مدعی شده بود که این رژیم جنبش حماس را به زانو در خواهد آورد.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس از ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در غزه بر قرار شد. رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته با حمله به مناطق مختلف غزه و به شهادت رساندن ده‌ها شهروند فلسطینی آتش‌بس را نقض کرد.

کد مطلب 6639932

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سگ صهیونی و استعمار یهودی غلط بی جا کرده اند.

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