تأکید «نواف سلام» بر لزوم توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر لبنان در تازه ترین اظهارات درباره تحولات این کشور گفت: ما در تلاشیم تا تمام امکانات سیاسی و دیپلماتیک را برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل بسیج کنیم.

«نواف سلام» در عین حال در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: انحصار سلاح به دست دولت فقط یک شعار نیست، بلکه یک تصمیم برگشت ناپذیر است.

وی همچنین تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی به شهرک بلیدا در جنوب لبنان و به شهادت رساندن یک کارمند شهرداری را محکوم کرد و این اقدام را «تجاوز آشکار به نهادهای دولتی و حاکمیت ملی لبنان» دانست.

نخست وزیر لبنان اخیرا در دیدار با «مورگان اورتگاس» معاون فرستاده آمریکا به لبنان هم تاکید کرد که هدف هر گونه مذاکره‌ای باید اجرای آتش بس و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و عقب نشینی کامل نظامیان صهیونیست از خاک این کشور باشد.

«سلام» همچنین گفت که تحقق ثبات در مناطق جنوبی لبنان به حمایت‌های بین المللی برای برگزاری نشست بازسازی مناطق آسیب دیده بستگی دارد.