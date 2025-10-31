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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز جنگل‌های حومه مرکزی استان القنیطره در جنوب سوریه را هدف آتش توپخانه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز چندین گلوله توپخانه از پایگاه «تل الاحمر» به سمت جنگل‌های حومه مرکزی استان القنیطره در جنوب سوریه شلیک کردند.

این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حالی است که رئیس کمیته بین‌المللی تحقیق درباره سوریه در تازه‌ترین گزارش خود تأکید کرد که اسرائیل، دمشق و جنوب سوریه را بمباران و غیرنظامیان را آواره کرده است.

وی همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از انجام چنین اقداماتی توسط اسرائیل خواستار شد و هشدار داد که آینده سوریه در خطر است و این کشور به کمک فوری نیاز دارد.

این مقام مسئول از مقام‌های دولت موقت سوریه هم خواست که اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید تنش در این کشور انجام دهند.

کد مطلب 6640223

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    نظرات

    • نمازی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
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