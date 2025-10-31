https://mehrnews.com/x39sMW ۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6640623 استانها تهران استانها تهران ۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳ بسته خبری ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری جمعه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ نهم آبان ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 7 MB کد مطلب 6640623 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است تهران فردا تعطیل نیست مدارس استان تهران فردا دایر است ارتقای فرمانداری تهران در دستور کار قرار گیرد برچسبها بسته خبری بسته خبری تهران خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران
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