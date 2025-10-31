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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳

بسته خبری ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ استان تهران

بسته خبری ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ استان تهران

تهران- در بسته خبری جمعه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ نهم آبان ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه می‌پردازیم.

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کد مطلب 6640623

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