نیکونژاد: اجرای سالانه ۷۰۰ طرح با نگاه توسعه متوازن شهری در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیکونژاد، صبح شنبه در جمع خبرنگاران در گزارشی از دستاوردهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر، از تحقق یک تحول مدیریتی با رویکرد توسعه متوازن و عدالت‌محور در یزد خبر داد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد با اشاره به افزایش چهاربرابری بودجه شهرداری یزد از ۱,۸۰۰ میلیارد تومان به ۷,۵۰۰ میلیارد تومان در طول این دوره گفت: این رشد مالی امکان اجرای سالانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ طرح عمرانی، فرهنگی و اجتماعی را در سراسر شهر فراهم کرده است.

وی با اشاره به تغییر نقش شهرداری از یک پیمانکار صرفاً عمرانی به یک نهاد مدنی فعال تأکید کرد: شهرداری باید علاوه بر جسم و جان شهر، به روح و روان شهر نیز اهتمام داشته باشد. این نگاه جدید در کنار پروژه‌های عمرانی بزرگ مانند تقاطع حضرت صاحب‌الزمان (عج) با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، به برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند رویداد نور با ۱۰۰ هزار بازدید و المپیاد فرهنگی ورزشی محلات با ۳۰ هزار شرکت‌کننده منجر شده است.

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر به دستاوردهای کمی و کیفی این دوره از جمله افزایش سرانه فضای سبز از ۱۳ به ۱۶ مترمربع برای هر شهروند، رشد تعداد اماکن ورزشی از ۱۷ به ۵۳ مورد، حفاظت از ۱۰۰۰ باغ شهر با صدور شناسنامه و پلاک‌کوبی تحقق عدالت شهری در پنج منطقه اشاره کرد.

نیکونژاد با تشریح رویکرد عدالت‌محور شورای شهر، از اجرای پروژه‌های عمرانی در تمام مناطق پنج‌گانه شهر خبر داد و گفت: بلوار شهید دانش‌پایه در منطقه یک، بلوار امام محمد باقر (ع) در منطقه دو، بلوارهای آیت الله ابوترابی و ایرج افشار در منطقه سه، بلوار حضرت خریجه (س) در منطقه چهار و خیابان شهید نقیب‌زاده در منطقه پنج، نمونه‌هایی از این توسعه متوازن هستند.

این عضو شورای شهر، شفافیت را یکی از دستاوردهای متمایز این دوره خواند و گفت: ثبت ۴۰ هزار قلم اموال شهرداری در بانک اطلاعات اموال، ثبت ۹۵۰۰ پرونده ملکی در سامانه بانک اطلاعات املاک و ثبت تمام قراردادها در سامانه‌ای قابل دسترسی برای شهروندان، گام‌های بلندی در مسیر شفاف‌سازی بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه اقدامات، تصویری جدید از مدیریت شهری یزد ترسیم کرده که بر پایه توسعه متوازن، عدالت محور و شفافیت استوار شده است.