پیگیری امور درمانی و آموزشی دانشجوی جانباز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه به همراه مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از دانشجویان دانشگاه، روز جمعه نهم آبان در دیداری، از «فهیمه السادات هاشمی‌تبار»، دانشجوی ممتاز و جانباز حملات تروریستی، عیادت کرد. این دانشجوی مقاوم که به تازگی با شهادت پدر و مادر خود مواجه شده است، با بیان سخنانی تاریخی، چرایی راه شهدا را تبیین کرد.

در این ملاقات، هیئت عیادت‌کننده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، بر عزم راسخ ملت ایران برای ادامه راه آنان و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی مستکبران جهانی تاکید کردند.

«فهیمه السادات هاشمی‌تبار» از دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از جمله آسیب دیدگان حملات اخیر است، با روحیه‌ای مثال‌زدنی خطاب به حاضران بیان کرد: «از شهادت پدر و مادرم ناراحت نیستم. آنان عاشق شهادت بودند و به آرزویشان رسیدند. تنها ناراحتی من این است که از این قافله پربرکت و نورانی بازماندم.» این جملات که از عمق جان دانشجویی رنج‌دیده و درعین‌حال آگاه بر زبان جاری شد، فضای حاضر در اتاق را تحت تأثیر قرار داد.

در این دیدار، تجریشی از روند درمان و شرایط جسمانی وی اطلاع دقیق حاصل کرد. همچنین فهیمه السادات هاشمی‌تبار دغدغه‌های خود را درباره عقب‌افتادن از روند تحصیل مطرح کرد که بنا شد دانشگاه با تمام توان نسبت به پیگیری و رفع این موارد اقدام کند.

در حاشیه این دیدار، فهیمه السادات هاشمی‌تبار یکی از آرزوهای قلبی خود پس از بهبودی را، «رفتن به زیارت حضرت امام رضا (ع)» عنوان کرد. رئیس دانشگاه، قول مساعد در جهت تحقق خواسته به یاد ماندنی ایشان، به‌صورت رسمی و پس از بهبودی نسبی ایشان، از سوی دانشگاه صنعتی شریف داد.

این روایت، حکایت تداوم راهی است که شهیدان با خون خود ترسیم کردند و فهیمه‌ها با جان و دل خود، آن را تا رسیدن به قله‌های پیشرفت و عزت ادامه خواهند داد.

• به منظور حفظ حریم خصوصی این دانشجوی جانباز، تصویری از این دیدار منتشر نشده است.