به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی کمک‌های اولیه ظهر شنبه با حضور دانشجویان بهداشت محیط در محل مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی برگزار شد و فرصتی را برای دانشجویان فراهم ساخت تا با مفاهیم و مهارت‌های اساسی در زمینه کمک‌های اولیه آشنا شوند.

این دوره آموزشی با هدف تقویت دانش و مهارت‌های عملی دانشجویان در زمینه ارائه امدادهای فوری در مواقع بحران برگزار شد و در این دوره، شرکت‌کنندگان با مجموعه‌ای از مباحث حیاتی شامل آشنایی با سازمان‌های امدادی، احیای قلبی ریوی (CPR)، تزریقات، اندازه‌گیری علائم حیاتی، بیماری‌های طبی اورژانسی و کنترل خونریزی آشنا شدند.

طبق گفته مسئولان، این دوره به‌منظور توانمندسازی دانشجویان در ارائه خدمات اولیه به افراد دچار حادثه و همچنین آماده‌سازی آن‌ها برای شرایط اضطراری طراحی شده است. و در جریان این دوره، دانشجویان با اصول نجات جان انسان‌ها در موقعیت‌های مختلف آشنا شدند و آموزش‌های تئوریک و عملی به‌طور هم‌زمان ارائه شد.

میلاد ابراهیمی، مدرس دوره و متخصص اورژانس پیش‌بیمارستانی، با ارائه آموزش‌های تئوریک و عملی، به دانشجویان نکات کلیدی در زمینه امدادهای اولیه را آموزش داد.

ابراهیمی تأکید کرد: تسلط به مهارت‌های اولیه کمک‌رسانی می‌تواند تفاوت بین زندگی و مرگ را در شرایط بحرانی رقم بزند و از این رو، آشنایی با روش‌های صحیح کمک‌های اولیه برای دانشجویان علوم پزشکی امری ضروری است.

برگزاری این دوره آموزشی به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه امداد و فوریت‌های پزشکی مطرح شد.

مسئولان مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان اعلام کردند که این‌گونه برنامه‌ها به دانشجویان کمک می‌کند تا در شرایط اضطراری با اعتماد به نفس و مهارت‌های مناسب عمل کنند.