به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، در سخنانی اعلام کرد: به‌عنوان عضو ناتو، ترکیه نقش بسیار مهمی در ثبات منطقه ایفا کرده و از روند صلح و تجارت میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کند. ما در بسیاری از حوزه‌ها با ترکیه، اروپا و سایر کشورها همکاری داریم.

وزیر امور خارجه استونی همچنین با اشاره به بحران غزه و موضع کشورش در حمایت از راه‌حل موسوم به دو دولتی خاطرنشان کرد: فاجعه انسانی در غزه بسیار نگران‌کننده است. از اعلام آتش‌بس، آزادی اسیران و ایجاد مسیرهای بشردوستانه حمایت می‌کنیم، هرچند آتش‌بس هنوز آن‌گونه که می‌خواهیم عمل نمی‌کند.