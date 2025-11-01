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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

استونی: فاجعه انسانی در غزه بسیار نگران‌کننده است

استونی: فاجعه انسانی در غزه بسیار نگران‌کننده است

وزیر امور خارجه استونی در سخنانی تصریح کرد: فاجعه انسانی در غزه بسیار نگران‌کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، در سخنانی اعلام کرد: به‌عنوان عضو ناتو، ترکیه نقش بسیار مهمی در ثبات منطقه ایفا کرده و از روند صلح و تجارت میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کند. ما در بسیاری از حوزه‌ها با ترکیه، اروپا و سایر کشورها همکاری داریم.

وزیر امور خارجه استونی همچنین با اشاره به بحران غزه و موضع کشورش در حمایت از راه‌حل موسوم به دو دولتی خاطرنشان کرد: فاجعه انسانی در غزه بسیار نگران‌کننده است. از اعلام آتش‌بس، آزادی اسیران و ایجاد مسیرهای بشردوستانه حمایت می‌کنیم، هرچند آتش‌بس هنوز آن‌گونه که می‌خواهیم عمل نمی‌کند.

کد مطلب 6641477

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      2 0
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      همه اینا دغل باز هستن
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چرا هیچ کدام کشورهای عربی هیچ محکومیتی انجام نمی دهند هیچکس اقدامات نتانیاهو جملاتش را محکوم نمی کنند
    • فریدون IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      قاتل برای قربانی اشک می ریزد
    • IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      روزی میشود اسراییل به حساب اعرابی که از اسرایل حمایت میکن برسد بعد می فهمن باید به غزه کمک مبکردن که نکردن

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