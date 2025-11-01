تصادف در جاده بوشهر - گناوه ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی‌نیا عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس در جاده بوشهر به گناوه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام - شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، ۲ مصدوم به صورت سرپایی درمان و دیگر مصدومان توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خلیج فارس انتقال داده شدند.