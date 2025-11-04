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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۶:۱۲

واژگونی خودرو در جاده بوشهر به گناوه ۵ مصدوم داشت

واژگونی خودرو در جاده بوشهر به گناوه ۵ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در جاده بوشهر به گناوه با پنج مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی‌نیا دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده بوشهر به گناوه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، یک مصدوم به صورت سرپایی درمان و ۴ مصدوم دیگر توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.

کد مطلب 6644181

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