واژگونی خودرو در جاده بوشهر به گناوه ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی‌نیا دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده بوشهر به گناوه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، یک مصدوم به صورت سرپایی درمان و ۴ مصدوم دیگر توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.