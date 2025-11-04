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کد مطلب 6644249
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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۰

ماجرای پیشنهاد باشگاه استقلال و ساپینتو به پیام نیازمند

ماجرای پیشنهاد باشگاه استقلال و ساپینتو به پیام نیازمند

روایت پیام نیازمند دروازه بان باشگاه پرسپولیس از پیشنهاد باشگاه استقلال را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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