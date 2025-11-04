دریافت 13 MB کد مطلب 6644249 https://mehrnews.com/x39vhW ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۰ کد مطلب 6644249 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۰ ماجرای پیشنهاد باشگاه استقلال و ساپینتو به پیام نیازمند روایت پیام نیازمند دروازه بان باشگاه پرسپولیس از پیشنهاد باشگاه استقلال را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پرسپولیسِ ۱۰ نفره با گل تماشایی از شکست برابر تراکتور گریخت تساوی تراکتور و پرسپولیس در نیمه اول ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با تراکتور اعلام شد دو دلیلی که باعث پیروزی استقلال برابر فجر شد؛ کار ساپینتو سخت شده است برچسبها پیام نیازمند باشگاه پرسپولیس تیم فوتبال پرسپولیس
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