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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۹

اجرای طرح پایش مددجویان زندان های گلستان

اجرای طرح پایش مددجویان زندان های گلستان

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان از اجرای طرح پایش پرونده‌های مددجویان زندان‌های استان خبر داد و گفت: در این طرح، همه پرونده‌ها مجدداً بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی صبح سه شنبه به زندان گرگان رفت و از نزدیک اجرای طرح پایش زندانیان را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در قالب این طرح، پرونده همه مددجویان زندان‌های استان دوباره بررسی و برای تعیین تکلیف درخواست‌های زندانیان، به دادگاه فرستاده می‌شود.

آسیابی افزود: درخواست‌های مدجویان حداکثر طی یک هفته در شعب، تعیین تکلیف و در خصوص اعمال تسهیلات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرا و استفاده از پابند الکترونیک تصمیم گیری می‌شود.

آسیابی افزود: طرح پایش در زندان گنبدکاووس هم در حال اجراست و حداکثر تا پایان این ماه، همه مددجویان در قالب این طرح پایش خواهند شد.

در این بازدید، دادستان مرکز استان، دادستان‌ها و رؤسای محاکم بخش غرب استان نیز حضور داشتند.

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کد مطلب 6644272

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