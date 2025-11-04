خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: آفتاب صبحگاهی بیجار، امروز چهره دیگری دارد، خیابان‌های مرکزی شهر، پر از صدای قدم‌هایی است که آمده‌اند تا ۱۳ آبان، فقط یک تاریخ ثبت شده در تقویم نباشد؛ بلکه معنای زنده‌ای باشد از روح نسلی که نمی‌خواهد حافظه تاریخی این ملت، به حاشیه رانده شود.

امروز مردم بیجار آمده‌اند بگویند راهپیمایی، مراسم تکراری نیست؛ روایت زنده‌ای است از اینکه این ملت، حافظه‌اش را پاسداری می‌کند.

مردم بیجار گروس در این روز بزرگ از پیر و جوان، دانش آموز و دانشجو، بازاری و کسبه همه و همه آمدند و هم گام با تمام مردم ایران اسلامی در سراسر کشور ندای حق را فریاد زدند و نابودی مستکبران عالم را خواستار شدند.

۱۳ آبان صحنه آگاهی مردم است

یکی از دانش آموزان بیجاری که در میان جمعیت ایستاده است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل جدید دیگر نسل ساده سال‌های ابتدایی نیست؛ امروز فهم سیاسی نوجوانان از خیلی تصمیم‌سازان جلو تر است.

فاطمه محمدی گفت: ۱۳ آبان در شهرهایی مانند بیجار، تبدیل به صحنه‌ای زنده از آگاهی یعنی همان چیزی که دشمن از آن می‌ترسد، شده است.

وی افزود: این روز فقط مرور تاریخ نیست؛ این روز مدام دارد آینده را شکل می‌دهد.

این دانش آموز بیجاری تاکید کرد: امروز جنگ مستقیم و میدانی نیست؛ جنگ در حوزه ذهن و روایت است و حضور پر رنگ نوجوانان بیجاری در این راهپیمایی، پاسخ روشن به همین میدان جنگ نوین است.

مادران اولین مدافعان هویت و فرهنگ هستند

یکی از مادران بیجاری نیز که همراه با دانش آموز خود در این راهپیمایی حضور دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مادرها اولین مدافعان هویت و فرهنگ این سرزمین‌اند و امروز روز تماشا نیست؛ روز مسئولیت است.

سعیده لشگری گفت: خانواده‌ها اگر نقش خود را در انتقال هویت، تاریخ، باورها و ارزش‌ها جدی نگیرند، هیچ برنامه فرهنگی رسمی نمی‌تواند جای آن را پر کند.

وی ادامه داد: بیشتر آسیب‌های هویتی از وقتی شروع می‌شود که خانواده از میدان تربیت کنار می‌کشد؛ و دشمن با ظرافت وارد ذهن کودکان می‌شود.

این مادر بیجاری خاطر نشان کرد: حضور پرقدرت مردم بیجار در این مناسبت‌ها نشان می‌دهد این شهر هنوز «فراموش نمی‌کند» و نسل آینده را تنها نمی‌گذارد.

آمده‌ایم تا در برابر استکبار بایستیم

یکی دیگر از این دانش آموزان به خبرنگار مهر گفت: امروز در این هوای بارانی آمده‌ام تا به همه دنیا نشان دهم که با این سن کم می‌توانیم در برابر زورگویی و جنایت کشورهای استکباری بایستیم.

محمد عباسی افزود: ما امروز آمدیم تا ثابت کنیم که آمریکا و اسرائیل جنایت کار نمی‌تواند به کشتار مردم کودکان ادامه دهند.

۱۳ آبان در بیجار، یک مراسم نمادین نیست؛ یک بازخوانی زنده از ایستادگی مردمی است که نمی‌خواهند تاریخ را تنها تماشا کنند.

امروز شهر بیجار نشان داد که این ملت، تاریخش را زندگی می‌کند، تکریم می‌کند و هر نسلی را در ادامه نسل قبل، آماده‌تر و مسئول‌تر تحویل آینده می‌دهد.

مردم دیار گروس با حضور یکپارچه خود، نشان دادند که در هر شرایطی، مدافع آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مقاومت اسلامی هستند و با حضور یکپارچه خود، نشان دادند که در هر شرایطی، مدافع آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مقاومت اسلامی هستند.