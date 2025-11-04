نوآوری مسیر نجات کشاورزی از الگوی سنتی مصرف آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید شماعی در نشست ارزیابی نهایی ایده‌های نوآورانه در حوزه کشاورزی و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، با تأکید بر نقش خلاقیت در تحول بخش کشاورزی اظهار کرد: نوآوری و ایده‌پردازی، ستون فقرات توسعه پایدار است؛ بخش کشاورزی ما اگر بخواهد از مسیر سنتی فاصله بگیرد و به بهره‌وری واقعی برسد، باید از همین نقطه آغاز کند؛ یعنی از فکرهای تازه و ایده‌های علمی که ریشه در نیازهای بومی و تجربه کشاورزان ما دارد.

وی افزود: امروز در تویسرکان شاهد حضور جوانان خلاق، نخبگان دانشگاهی و کشاورزان پیشرو هستیم که با نگاه علمی وارد میدان شده‌اند. ایده‌هایی که بررسی شد، نشان می‌دهد این شهرستان ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی در مدیریت مصرف آب و انرژی را دارد.

شماعی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع طبیعی گفت: دیگر دوره مصرف بی‌رویه آب تمام شده است. اگر بخواهیم کشاورزی پایدار داشته باشیم، باید دانش فنی و نوآوری را وارد مزارع کنیم. ایده‌هایی که امروز مطرح شد، از سامانه‌های هوشمند آبیاری گرفته تا طراحی انرژی‌برهای کارآمد، همگی مسیر آینده کشاورزی را نشان می‌دهد.

فرماندار تویسرکان، نقش دولت در حمایت از ایده‌های نوآورانه را نیز یادآور شد و گفت: ما وظیفه داریم از هر فکر خلاقی که بتواند مصرف آب را کاهش دهد و بهره‌وری را بالا ببرد، حمایت کنیم. فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی آماده‌اند که طرح‌های منتخب را در قالب پایلوت‌های شهرستانی به مرحله اجرا برسانند و برای تأمین اعتبار آنها پیگیری جدی انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از برگزیدگان این فراخوان افزود: این تجلیل، تنها یک لوح و هدیه نیست؛ بلکه پیام روشن دارد. تویسرکان آماده شنیدن صدای نوآوران است. هر ایده‌ای که بتواند حتی یک قطره آب را حفظ کند یا یک کیلو محصول را با انرژی کمتر تولید کند، برای ما ارزشمند است.

شماعی در پایان تأکید کرد: آینده کشاورزی این شهرستان باید بر پایه فکر، فناوری و انسان‌های خلاق بنا شود. از مدیران و کارشناسان می‌خواهم نگاه حمایتی به این طرح‌ها داشته باشند تا شاهد عملیاتی شدن آن‌ها در سطح مزرعه و تولید باشیم. این مسیر، همان توسعه‌ای است که مردم تویسرکان شایسته آن هستند.