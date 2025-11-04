https://mehrnews.com/x39vpF ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷ کد مطلب 6644480 استانها ایلام استانها ایلام ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷ گزارش میدانی خبرنگار مهر از راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در ایلام ایلام - در این فیلم، گزارش خبرنگار مهر از راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در ایلام را مشاهده میکنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6644480 کپی شد مطالب مرتبط آغاز راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در کرمانشاه لحظاتی جذاب از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در تهران ضرغامی: کردستان پای نظام اسلامی ایران ایستاده است نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در آستانه اشرفیه شور دانش آموزان اصفهان در راهپیمایی ۱۳ آبان فریاد استکبار ستیزی مردم ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه برچسبها ایلام یوم الله 13 آبان راهپیمایی
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