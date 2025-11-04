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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

گزارش میدانی خبرنگار مهر از راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در ایلام

گزارش میدانی خبرنگار مهر از راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در ایلام

ایلام - در این فیلم، گزارش خبرنگار مهر از راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در ایلام را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6644480

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