https://mehrnews.com/x39vqg ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶ کد مطلب 6644510 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶ طنین شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل توسط عشایر غیور یاسوجی یاسوج-عشایر غیور یاسوجی در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند. دریافت 16 MB کد مطلب 6644510 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر استکبارستیزی در دل کوهستان؛ ۱۳ آبان در مدرسه «شجاعت»! شور دانش آموزان اصفهان در راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها عشایر راهپیمایی یوم الله 13 آبان یاسوج
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