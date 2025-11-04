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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

طنین شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل توسط عشایر غیور یاسوجی

طنین شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل توسط عشایر غیور یاسوجی

یاسوج-عشایر غیور یاسوجی در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند.

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کد مطلب 6644510

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