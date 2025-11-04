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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» از دل نخلستان های قصرقند

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» از دل نخلستان های قصرقند

قصرقند - مردم فارس و بلوچ، شیعه و سنی شهرستان قصرقند دوشادوش یکدیگر در راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، بر ضد استکبار شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان قصرقند از اقوام مختلف فارس و بلوچ و از مذاهب شیعه و سنی، همدل و همراه با دیگر ملت ایران، با حضور گسترده در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

طنین شعار مرگ بر آمریکا از دل نخلستان های قصرقند

در این راهپیمایی مردمی که با حضور پرشور اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، فرهنگیان، علما، مسئولان، بازاریان و خانواده‌های شهدا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» خشم و انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه استکبار جهانی اعلام کردند.

طنین شعار مرگ بر آمریکا از دل نخلستان های قصرقند

۱۳ آبان، برای مردم قصرقند فرصتی دوباره بود تا وحدت خود را به رخ بدخواهان این مرز و بوم بکشند.

کد مطلب 6644556

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