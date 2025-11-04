طنین شعار «مرگ بر آمریکا» از دل نخلستان های قصرقند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان قصرقند از اقوام مختلف فارس و بلوچ و از مذاهب شیعه و سنی، همدل و همراه با دیگر ملت ایران، با حضور گسترده در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی مردمی که با حضور پرشور اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، فرهنگیان، علما، مسئولان، بازاریان و خانواده‌های شهدا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» خشم و انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه استکبار جهانی اعلام کردند.

۱۳ آبان، برای مردم قصرقند فرصتی دوباره بود تا وحدت خود را به رخ بدخواهان این مرز و بوم بکشند.