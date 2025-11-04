حریق شرکت پالایش نفت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی یک کشته داشت

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حریق یک شرکت پالایش نفت در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی به مدیریت بحران فرمانداری گرمسار اطلاع داده شد، ابراز داشت: از حوالی ساعت ۱۰ صبح تمام نیروهای امدادی و انتظامی در محل حضور یافتند.

وی با بیان اینکه حریق متاسفانه یک کشته برجای گذاشت، افزود: هم اکنون نیروهای امدادی در محل حادثه برای امدادرسانی به مصدومان حضور دارند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه تا به این لحظه حادثه مصدومیت سه نفر را رقم زده است، ابراز داشت: یکی از مصدومان به بیمارستان معتمدی انتقال یافت.

همتی ادامه داد: نیروها تا اتمام عملیات و اطمینان از عدم شعله ور شدن حریق و ایمن سازی محدوده حادثه در محل حضور خواهند داشت.