سرهنگ اسماعیل نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان نکا، این روز را یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان در مبارزه با استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای نمایش وحدت و انسجام نسل جوان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در این روز مهم، نسل جوان کشور با الهام از روحیه استکبارستیزی و مقاومت، بار دیگر عزم خود را برای صیانت از آرمان‌های انقلاب تجدید می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه نکا با اشاره به پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: به برکت خون شهیدان، هرچه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، مردم مؤمن و انقلابی ایران با شور و ایمان بیشتر در صحنه حضور می‌یابند و با عمل به وعده الهی، پایبندی خود را به جهان نشان می‌دهند.

نادعلی خاطرنشان کرد: نسل امروز، فرزندان همان دانش‌آموزانی هستند که در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ با دستان خالی اما ایمانی راسخ در برابر ظلم ایستادند و امروز نیز در مسیر ولایت و شهادت گام برمی‌دارند.