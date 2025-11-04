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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

سرهنگ نادعلی: ۱۳ آبان نماد وحدت و بصیرت دانش‌آموزان است

سرهنگ نادعلی: ۱۳ آبان نماد وحدت و بصیرت دانش‌آموزان است

نکا- فرمانده سپاه ناحیه نکا گفت: ۱۳ آبان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نمادی از وحدت، همدلی و بصیرت دانش‌آموزان کشور است.

سرهنگ اسماعیل نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان نکا، این روز را یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان در مبارزه با استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای نمایش وحدت و انسجام نسل جوان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در این روز مهم، نسل جوان کشور با الهام از روحیه استکبارستیزی و مقاومت، بار دیگر عزم خود را برای صیانت از آرمان‌های انقلاب تجدید می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه نکا با اشاره به پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: به برکت خون شهیدان، هرچه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، مردم مؤمن و انقلابی ایران با شور و ایمان بیشتر در صحنه حضور می‌یابند و با عمل به وعده الهی، پایبندی خود را به جهان نشان می‌دهند.

نادعلی خاطرنشان کرد: نسل امروز، فرزندان همان دانش‌آموزانی هستند که در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ با دستان خالی اما ایمانی راسخ در برابر ظلم ایستادند و امروز نیز در مسیر ولایت و شهادت گام برمی‌دارند.

کد مطلب 6645172

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