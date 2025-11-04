به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایت فجیع علیه مردم مظلوم سودان، از مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست به‌جای سکوت و بی‌عملی شرم‌آور، در برابر این فاجعه انسانی موضعی روشن و مؤثر اتخاذ کنند.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

در روزهایی که امت اسلامی نیازمند وحدت، همدلی و بازگشت به اصول انسانی و الهی است، خبرهای تکان‌دهنده از کشتار بی‌رحمانه و جنایت‌بار مردم مظلوم سودان، دل هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار کرده است.

این فاجعه خونین که با دخالت و حمایت مستقیم صهیونیسم بین‌الملل و استکبار جهانی و نیز با همراهی تأسف‌بار برخی دولت‌های عربی در منطقه خلیج فارس صورت گرفته، نمونه‌ای آشکار از پروژه‌های شوم دشمنان امت اسلامی برای تفرقه‌افکنی، غارت منابع ملت‌ها و تضعیف جریان بیداری اسلامی است.

حوزه‌های علمیه و علمای اسلام، ضمن محکومیت قاطع این جنایت هولناک، از ملت‌های مسلمان و نخبگان جهان اسلام می‌خواهند که در برابر این‌گونه فجایع سکوت نکنند و با افشای دست‌های آلوده قدرت‌های استکباری و مزدوران منطقه‌ای آنان، از آرمان آزادی، کرامت و عدالت در کشورهای اسلامی دفاع نمایند.

بدیهی است تاریخ هرگز خیانت و سکوت در برابر ظلم را نخواهد بخشید و خون پاک مظلومان سودان، همچون خون شهدای غزه، یمن و فلسطین، ثمرات بیداری و مقاومت را در سراسر جهان اسلام بارور خواهد ساخت.

از مجامع بین‌المللی، سازمان همکاری اسلامی، و نهادهای حقوق بشری نیز انتظار می‌رود که به‌جای سکوت و بی‌عملی شرم‌آور، در برابر این فاجعه انسانی موضعی روشن و مؤثر اتخاذ کنند.

در پایان، ضمن اعلام همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغ‌دیده و ملت مظلوم سودان، از خدای متعال مسألت می‌نماییم تا به آنان صبر، نصرت و پیروزی عنایت فرماید و امت اسلامی را از شرّ فتنه‌ها و سلطه‌طلبی‌های مستکبران مصون بدارد.