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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

تاریخ هرگز خیانت و سکوت در برابر ظلم را نخواهد بخشید

تاریخ هرگز خیانت و سکوت در برابر ظلم را نخواهد بخشید

قم- مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: تاریخ هرگز خیانت و سکوت در برابر ظلم را نخواهد بخشید و خون پاک مظلومان و ثمرات بیداری و مقاومت را در سراسر جهان اسلام بارور خواهد ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایت فجیع علیه مردم مظلوم سودان، از مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست به‌جای سکوت و بی‌عملی شرم‌آور، در برابر این فاجعه انسانی موضعی روشن و مؤثر اتخاذ کنند.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

در روزهایی که امت اسلامی نیازمند وحدت، همدلی و بازگشت به اصول انسانی و الهی است، خبرهای تکان‌دهنده از کشتار بی‌رحمانه و جنایت‌بار مردم مظلوم سودان، دل هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار کرده است.

این فاجعه خونین که با دخالت و حمایت مستقیم صهیونیسم بین‌الملل و استکبار جهانی و نیز با همراهی تأسف‌بار برخی دولت‌های عربی در منطقه خلیج فارس صورت گرفته، نمونه‌ای آشکار از پروژه‌های شوم دشمنان امت اسلامی برای تفرقه‌افکنی، غارت منابع ملت‌ها و تضعیف جریان بیداری اسلامی است.

حوزه‌های علمیه و علمای اسلام، ضمن محکومیت قاطع این جنایت هولناک، از ملت‌های مسلمان و نخبگان جهان اسلام می‌خواهند که در برابر این‌گونه فجایع سکوت نکنند و با افشای دست‌های آلوده قدرت‌های استکباری و مزدوران منطقه‌ای آنان، از آرمان آزادی، کرامت و عدالت در کشورهای اسلامی دفاع نمایند.

بدیهی است تاریخ هرگز خیانت و سکوت در برابر ظلم را نخواهد بخشید و خون پاک مظلومان سودان، همچون خون شهدای غزه، یمن و فلسطین، ثمرات بیداری و مقاومت را در سراسر جهان اسلام بارور خواهد ساخت.

از مجامع بین‌المللی، سازمان همکاری اسلامی، و نهادهای حقوق بشری نیز انتظار می‌رود که به‌جای سکوت و بی‌عملی شرم‌آور، در برابر این فاجعه انسانی موضعی روشن و مؤثر اتخاذ کنند.

در پایان، ضمن اعلام همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغ‌دیده و ملت مظلوم سودان، از خدای متعال مسألت می‌نماییم تا به آنان صبر، نصرت و پیروزی عنایت فرماید و امت اسلامی را از شرّ فتنه‌ها و سلطه‌طلبی‌های مستکبران مصون بدارد.

کد مطلب 6645233

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