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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

«دیک چنی» معمار جنگ عراق مُرد

«دیک چنی» معمار جنگ عراق مُرد

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که «دیک چنی» معاون جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و معمار اصلی جنگ عراق امروز در سن ۸۴ سالگی مُرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که «دیک چنی» معاون جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و معمار اصلی جنگ عراق امروز در سن ۸۴ سالگی مُرد.

ریچارد بروس دیک چنی (به انگلیسی: Richard Bruce Cheney) (زاده ۳۰ ژانویه ۱۹۴۱ در لینکلن، نبراسکا)، سیاست‌مدار آمریکایی، و چهل و ششمین معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ژانویه ۲۰۰۹ در این کشور بود. وی در ۴ نوامبر ۲۰۲۵ مُرد.

طبق بیانیه‌ای که خانواده دیک چنی صادر و توسط سی‌ان‌ان منتشر شده، او معاون رئیس جمهور جورج بوش، برجسته‌ترین چهره دوران مدرن و معمار اصلی و عامل اصلی حمله آمریکا عراق بر اساس فرضیات نادرست، در سن ۸۴ سالگی مُرد.

خانواده او در بیانیه‌ای اعلام کردند: همسر محبوبش، لین، که ۶۱ سال با او زندگی کرد، دو دخترش، لیز و مری، و دیگر اعضای خانواده هنگام مرگ در کنارش بودند.

دیک چنی، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، روز دوشنبه بر اثر ابتلا به ذات‌الریه و بیماری قلبی عروقی مُرد.

در سال‌های اخیر، معاون رئیس جمهور سابق، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی، حمله کرده بود. چنی، یک محافظه‌کار سرسخت، ترامپ را بزدل و بزرگترین تهدید برای جمهوریت تاکنون توصیف کرده بود.

کد مطلب 6645261

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    نظرات

    • کرامت سلیمی RO ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      20 3
      پاسخ
      دیک چنی همان کسی است که 28 سال پیش اعلام کرد باید ریشه مردم ایران را خشکاند. و در این 28 سال از کسانی بود که به دنبال ایجاد اشوب در ایران و همچنین گسترش فقر و قحطی در ایران بود.
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      10 1
      پاسخ
      لعنت الله بر دیگ چنی لعنتی الان منتظر زمان تسویه اعمال خود باش
    • علی بابا IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 2
      پاسخ
      بهتره بگیم سقط شد.
    • ایرانی IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      9 2
      پاسخ
      به درک واصل شد
    • سید IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      خداوند بزرگ او را نیامرزد و سزای اعمالش را بدهد ..و افرادی که به دست ایشان زجر کشیدن و یا شهید شدن ان شا الله در آن دنیا بحسابش برسند یا حق یا رب العالمین
    • ارش IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      7 0
      پاسخ
      شیطان غرب به درک واصل شد
    • محمود فتاحی خور نیشابور IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      5 0
      پاسخ
      خدا کمی رحمتش کنه و تو دیگ جهنم بجوشه ایشالله تا تقاس خونهای به ناحق ریخته شده رو پس بده
    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      8 0
      پاسخ
      انشالله همه قاتلان مسلمانان گم و گور شوند
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 0
      پاسخ
      لعنتی
    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      5 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند دیک را
    • علی IR ۰۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      خدا لعنتش کند
    • میثم IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      به سلامت به طرف جهنم . لعنتی جنایتکار.
    • زخ US ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 1
      پاسخ
      به درک واصل شد میگفت ایران باید از بین برود چقدر مردم عراق کشت
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      اینها حیف است بگویند مرده است قاتل ملت های مسلمان درخاورمیانه یک سری سگ هار وحیوانات وحشی هستند فقط برای بقاء خودشان حاضرند ملیارد ها انسانهای بی گناه را به کام مرگ بکشند
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 1
      پاسخ
      انشاالله ترامپ ملعون هم به زودی در جهنم بهت ملحق بشه
    • Ali IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      بعضی‌ها در روز قیامت واویلا واویلا گویان از قبرها بر می‌خیزند این همان روزی ست که خدا وعده داده بود دیگ چنی یک از آنهاست بین این دنیا روز قیامت لحظه‌ای بیش نیست برای همین خداوند میگوید قیامت نزدیک است
    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      به درک واصل شد
    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      به درک اسفل السافلین
    • عاشور IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر روح پلیدونجسش الا جهنم و بأس المصير
    • کاوه IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      آخ که چه عذابی بکشی دیگ شیطانی کثیف
    • Faesaldageri IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      خدا ازت نگذره . انشاالله در اتش جهنم بسوزی .
    • محسن IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بهتره بفرمائید به درک واصل لعنت خدا بر ظالمان
    • UA ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      لذتش را از زندگی اش برد جنایاتش را کرد باعث وبانی خون ریزی کلی انسان شد روحش در عذاب باشد اما یک خوبی در حق ایران بصورت ناخواسته کرد ریشه صدام را سوزاند
    • جواد IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آتیش به قبرش بباره چقدر خون مردم بیگناه عراق رو ریخت و فقط بخاطر فروش کمپانی های اسلحه سازی آمریکا که سهامدارش بود
    • محمد کریم زارع IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به عقیده من شمر و حرمله و یزید خبیث در مقابل اینها انسان های بی گناهی محسوب میشوند
    • مهران IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به دوزخ خوش آمد بگو خونریز
    • جواد IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      هر کاری دلش خواست کرد دلمون به این خوشه که بگیم رفت جهنم ، درک شد ،.... یارو به خاک سیاه کشوند مردم ایران رو

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