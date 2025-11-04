«دیک چنی» معمار جنگ عراق مُرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که «دیک چنی» معاون جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و معمار اصلی جنگ عراق امروز در سن ۸۴ سالگی مُرد.

ریچارد بروس دیک چنی (به انگلیسی: Richard Bruce Cheney) (زاده ۳۰ ژانویه ۱۹۴۱ در لینکلن، نبراسکا)، سیاست‌مدار آمریکایی، و چهل و ششمین معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ژانویه ۲۰۰۹ در این کشور بود. وی در ۴ نوامبر ۲۰۲۵ مُرد.

طبق بیانیه‌ای که خانواده دیک چنی صادر و توسط سی‌ان‌ان منتشر شده، او معاون رئیس جمهور جورج بوش، برجسته‌ترین چهره دوران مدرن و معمار اصلی و عامل اصلی حمله آمریکا عراق بر اساس فرضیات نادرست، در سن ۸۴ سالگی مُرد.

خانواده او در بیانیه‌ای اعلام کردند: همسر محبوبش، لین، که ۶۱ سال با او زندگی کرد، دو دخترش، لیز و مری، و دیگر اعضای خانواده هنگام مرگ در کنارش بودند.

دیک چنی، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، روز دوشنبه بر اثر ابتلا به ذات‌الریه و بیماری قلبی عروقی مُرد.

در سال‌های اخیر، معاون رئیس جمهور سابق، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی، حمله کرده بود. چنی، یک محافظه‌کار سرسخت، ترامپ را بزدل و بزرگترین تهدید برای جمهوریت تاکنون توصیف کرده بود.