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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

انفجار در مقر حشد شعبی در جنوب شرق بغداد یک شهید برجای گذاشت+فیلم

انفجار در مقر حشد شعبی در جنوب شرق بغداد یک شهید برجای گذاشت+فیلم

انفجار یک بمب برجا مانده از گروه تروریستی داعش درون یک مقر حشد شعبی عراق در بغداد، منجر به شهادت یک نیروی این سازمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشفق نیوز، منابع محلی عراق، بعدازظهر امروز از وقوع انفجاری مهیب در جنوب شرق پایتخت این کشور خبر دادند.

یک منبع امنیتی گزارش داد این انفجار در یکی از مقرهای سازمان حشد شعبی عراق در نزدیکی شهر بسمایه در جنوب شرق بغداد رخ داده است.

حشد شعبی در بیانیه ای با اشاره به شهادت یک نیروی این سازمان و زخمی شدن دو نیروی دیگر حشد شعبی اعلام کرد که این انفجار تصادفی و هنگام انجام ماموریت فنی در منطقه جرف النداف بغداد رخ داده است.

در این بیانیه آمده است: این انفجار ناشی از مواد منفجره برجا مانده از گروه تروریستی داعش بوده است.

حشد شعبی عراق در بیانیه خود با اشاره به اتخاذ اقدامات لازم، تاکید کرد که پاکسازی مناطق از بقایای تروریست‌ها ادامه دارد.

کد مطلب 6645299

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کار گروهی دیگری مثل گروه حشدشعبی است هرکدام میخوان بیا رودست دیگری

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