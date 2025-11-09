به گزارش خبرنگار مهر، محسن مردعلی صبح یکشنبه در همایش حیات علوی در بیرجند در تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های این بنیاد گفت: بنیاد علوی با محوریت عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار محروم کشور، تلاش دارد تا با ایجاد فرصت‌های آموزشی، اشتغال‌زایی و خدمات سلامت، چرخه فقر در خانواده‌های کم‌برخوردار را متوقف کند.

قائم مقام بنیاد علوی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال در نظر داریم بیش از ۵۰۰ هزار طرح اشتغال‌زایی اجرایی کنیم، افزود: در حوزه سلامت به ۱۱ میلیون نفر از اقشار محروم خدمات ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به الگوی مشارکت مردمی بنیاد علوی اظهار کرد: بنیاد علوی برای هر یک تومان مشارکت خیرین، به‌طور میانگین شش برابر ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این منابع دقیقاً در همان مناطق مورد توافق صرف اشتغال‌زایی، درمان و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.