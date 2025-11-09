۲ کشته و ۳ مفقود در پی واژگونی قایق ماهیگیری چینی در سواحل کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، به گفته گارد ساحلی کره جنوبی، حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت محلی گزارش شد که این کشتی ۹۸ تنی در آب‌های بین‌المللی، حدود ۸۱ کیلومتری این جزیره، واژگون شده است.

کنسولگری چین در گوانگجو این گزارش را تأیید کرد.

از میان ۱۱ خدمه این کشتی، ۶ نفر توسط یک قایق ماهیگیری چینی دیگر که در آب‌های مجاور در حرکت بود، نجات یافتند. نجات‌یافتگان هیچ مشکل سلامتی عمده‌ای نداشتند.

گارد ساحلی که به محل حادثه رسیده بود، دو ملوان دیگر را که دچار ایست قلبی شده بودند نجات داد، اما آنها جان باختند. از سرنوشت سه نفر دیگر هنوز خبری در دست نیست.

گارد ساحلی کره جنوبی در حال انجام عملیات جستجو با یک کشتی گارد ساحلی چین برای یافتن افراد مفقود شده در اطراف آب‌های محل حادثه بود.