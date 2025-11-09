یوسفیان:برخورد بافعالیت دلالان غیرمجاز دام در آران وبیدگل ضروری است

علی محمد یوسفیان در حاشیه جلسه قرارگاه کنترل بیماری تب برفکی در گفتگو با خبرنگار مهر بر موضع قاطع و عدم هرگونه مماشات در برخورد با فعالیت دلالان و واردکنندگان دام غیرمجاز تأکید و اظهار کرد: سلامت مردم اولویت اصلی و خط قرمز دستگاه‌های نظارتی شهرستان است.

وی با اشاره به بخشنامه‌های مدیریت بحران استانداری بر لزوم اجرای کامل تصمیمات اتخاذ شده در سطح شهرستان تأکید کرد و ابراز کرد: ما در بحث سلامت مردم هیچ تعارفی با هیچ‌کس نداریم و تأمین گوشت سالم و مفید برای مردم از وظایف اصلی ماست.

فرماندار آران و بیدگل با یادآوری سوابق موفق در حفظ سلامت عمومی، از جمله ممانعت از فعالیت مرغداری‌ها در زمان شیوع آنفولانزای مرغی، خاطرنشان کرد: این سخت‌گیری‌ها در زمینه کنترل ورود و خروج دام غیرمجاز نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: با صدور دستور قاطع به نهادهای ذی‌ربط، خواستار ناامن‌سازی محیط برای دلالانی شده‌ایم که اقدام به واردات غیرمجاز دام می‌کنند و تأکید کرده‌ایم که هیچ مماشاتی با متخلفان وجود نداشته و برخورد قضائی علیه آنها انجام خواهد گرفت.

یوسفیان همچنین لزوم اطلاع‌رسانی مؤثر و بی‌وقفه توسط شرکت‌های تعاونی دامداران را به عنوان یک اولویت حیاتی اعلام کرد و افزود: باید تمامی دامداران از دامنه و جدیت اقدامات پیشگیرانه و کنترل تردد آگاه شده و به همکاری در این زمینه بپردازند تا از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه دامپزشکی، بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند، انجام واکسیناسیون به‌موقع، افزایش نظارت‌های میدانی و جلب مشارکت دامداران در کنترل بیماری‌ها تأکید کرد.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل، افزود: دستگاه‌های ذیربط باید در هر لحظه پاسخگو باشند تا در صورت توقیف وسایل حمل دام، هماهنگی‌های لازم برای انتقال فوری دام توقیفی به محلی امن انجام شود و از هرگونه توقف یا تأخیر در روند کنترل جلوگیری گردد.