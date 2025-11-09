امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایران با دارا بودن بیش از ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی، بزرگ‌ترین تولیدکننده این گل در جهان است و ثبت جهانی آن به نام ایران ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آئین گلاب‌گیری ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارد، اضافه کرد: پرونده ثبت جهانی این آئین در فهرست میراث ناملموس یونسکو تهیه شده و محور اصلی آن سنت‌ها و باورهای اجتماعی مرتبط است.

کرم‌زاده تأکید کرد: ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است؛ این گل از ایران به عثمانی، سپس به سوریه و در نهایت به اروپا راه یافت. در حالی که در منابع اروپایی، عربستان حتی در فهرست کشورهای تولیدکننده گل محمدی و روغن آن نیز ذکر نشده، اما اقدام به ثبت فردی گونه‌ای از گل موسوم به «رز طایف» کرده است.

او افزود: صیانت از گل محمدی، صیانت از میراث فرهنگی و وظیفه ملی همه ایرانیان است و اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تولید و گلاب‌گیری، نقشی محوری در پرونده جهانی این آئین دارد.