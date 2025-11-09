به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد زندی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست سنندج موفق به کشف لاشه سیاه‌گوش اوراسیایی در جاده حسین‌آباد شدند، نتایج بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این گونه نادر بر اثر تصادف با خودروهای عبوری تلف شده است.

وی افزود: سیاه‌گوش اوراسیایی از گوشتخواران کمیاب ایران است و در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «آسیب‌پذیر» قرار دارد. در ایران نیز این گونه در لیست گونه‌های «در خطر انقراض» طبقه‌بندی می‌شود.

زندی همچنین تصریح کرد: این حادثه برای بقای سیاه‌گوش اوراسیایی در زیستگاه‌های کردستان تهدیدی جدی محسوب می‌شود و از بین رفتن حتی یک فرد از جمعیت این گونه می‌تواند به کاهش چشمگیر آن در منطقه منجر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: لاشه این حیوان برای بررسی‌های تخصصی و تاکسیدرمی به اداره کل منتقل شده تا در موزه حیات‌وحش و تنوع زیستی استان نگهداری شود.

وی در ادامه به تهدیدات زیست‌محیطی دیگر همچون تخریب زیستگاه‌ها، خشکسالی، کاهش منابع آبی و کمبود طعمه‌های طبیعی اشاره کرد و افزود: بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی در هنگام ساخت و توسعه جاده‌ها عامل مؤثری در وقوع چنین حوادثی است.

زندی در پایان بر لزوم نصب علائم هشدار عبور حیات‌وحش در محورهای حساس تأکید کرد و گفت: آگاهی‌رسانی به رانندگان و مشارکت مردمی در کاهش تصادفات حیات‌وحش نقش بسیار مهمی دارد و از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده حیات‌وحش یا وقوع حوادث مشابه، سریعاً موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.