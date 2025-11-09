به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری نیا غروب یکشنبه در بازدید از کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی زندان گرمسار با بیان اینکه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان از سیاست‌های دستگاه قضا است، ابراز داشت: این اقدام راهی برای بازگشت زندانیان به زندگی در فرایند بازپروری است.

وی با بیان اینکه داشتن شغل می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم اثر بخش باشد، افزود: مهارت آموزی فرد را برای زندگی بهتر در جامعه آماده‌تر خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب گرمسار بابیان اینکه برای برپایی و تجهیز کارگاه‌های اشتغال زایی در زندان تلاش می‌شود، ابراز داشت: این امری که به تقویت تولید و اتکا به توان داخلی منتهی خواهد شد.

ذاکری نیا با بیان اینکه می‌کوشیم تا برای زندانیان کم خطر با بهره گیری از ارفاقات آنها را برای بخش‌های نیمه باز و باز زندان به کار گیری کنیم، تصریح کرد: این اقدام با همراهی اداره فنی و حرفه‌ای، واحدهای صنعتی و انجمن حمایت از زندانیان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه همزمان با اشتغال به وضعیت خانواده‌های زندانیان نیز رسیدگی خواهد شد، افزود: این موضع باعث پیشگیری از آسیب‌های ثانویه و فروپاشی بنیان خانواده می‌شود.