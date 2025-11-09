اقامه منظم نماز در ۲۵ دستگاه اجرایی نشانه تعهد مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید شماعی در نشست فصلی دبیران اقامه نماز و مهدویت دستگاه‌های اجرایی شهرستان تویسرکان اظهار کرد: در ۲۵ دستگاه اجرایی شهرستان، نماز جماعت به‌صورت منظم برگزار می‌شود و این استمرار، نشان‌دهنده تعهد مدیران و کارکنان به فریضه الهی نماز است.

وی با تأکید بر جایگاه نماز در عرصه فردی و اجتماعی افزود: نماز ستون دین و عامل آرامش و انسجام درونی انسان است و دستگاه‌های اجرایی باید با اهتمام بیشتر، در برپایی نماز پیش‌قدم باشند تا الگویی برای جامعه ایجاد شود.

فرماندار تویسرکان ضمن تقدیر از تلاش‌های امام جمعه شهرستان در ترویج فرهنگ نماز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های ارزشمندی در این زمینه اجرا شده و استمرار آن نیازمند اهتمام جدی مدیران است.

شماعی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت حقوق ارباب‌رجوع تأکید کرد و گفت: حفظ کرامت مردم و ارائه خدمات مطلوب باید در اولویت ادارات باشد تا اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری تقویت شود.

در ادامه، امام جمعه تویسرکان نیز با اشاره به نقش محوری نماز در تعالی جامعه اظهار کرد: نماز مظهر بندگی و جلوه تعهد معنوی مسئولان است و اقامه صحیح آن در ادارات، نشانه مسئولیت‌پذیری کارگزاران نظام اسلامی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام زمانی موسوی افزود: زمانی که مدیران و کارکنان ادارات در برپایی نماز پیش‌قدم باشند، این فرهنگ معنوی به خانواده‌ها و عموم جامعه تسری می‌یابد و آثار تربیتی و اخلاقی ماندگاری به همراه دارد.

وی در پایان با تأکید بر همکاری مستمر دبیران اقامه نماز دستگاه‌ها تصریح کرد: احیای فرهنگ نماز نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هم‌افزایی تمامی نهادهای اداری و فرهنگی شهرستان است.