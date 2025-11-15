به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزش حوزه‌های علمیه در ابلاغیه‌ای به مراکز و واحدهای آموزشی اعلام کرد: مراکزی که در رشته‌های علمی دارای مجوز فعالیت هستند، می‌توانند مطابق مجوزهای صادره، برای اجرای رشته‌های تخصصی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ نسبت به ثبت تقاضا اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۱۲۰ رشته و گرایش تخصصی در حوزه‌های دانشی گوناگون از جمله قرآن، حدیث، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تبلیغ، اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی آماده اجرا و انتخاب توسط حدود ۶۰ واحد آموزشی تخصصی شده است.

در ادامه و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکید مراجع عظام تقلید، گرایش‌های جدیدی نیز در حوزه فقه و اصول برای نخستین بار راه‌اندازی می‌شود.

از جمله این گرایش‌ها می‌توان به فقه تربیت، فقه اخلاق، فقه خانواده و فقه اقتصاد اشاره کرد که در کنار فقه حکومت به عنوان رشته‌ای فعال، به مجموعه رشته‌های تخصصی حوزه افزوده می‌شوند.

ثبت تقاضا از طریق سامانه پیشخوان حوزه و سامانه تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی انجام می‌گیرد و مهلت نهایی ارسال درخواست‌ها تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.