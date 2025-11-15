به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رشت، مرکز پرجنب‌وجوش گیلان، یکی از محبوب‌ترین مقاصد شمال ایران است. شهری با خیابان‌های همیشه‌خیس از باران، مردم خون‌گرم و غذاهای محلی خوش‌عطر که هر گردشگری را عاشق خود می‌کند. اگر قصد سفر به رشت را دارید، بهتر است با معروف‌ترین جاهای دیدنی رشت آشنا شوید تا از لحظه‌لحظه‌ی اقامتتان لذت ببرید.

سبزه‌میدان؛ قلب تاریخی رشت

یکی از نمادهای اصلی شهر، سبزه‌میدان است؛ مکانی که در هر ساعت از روز زندگی در آن جریان دارد. در اطراف میدان، مغازه‌های قدیمی، شیرینی‌فروشی‌های محلی و کافه‌های نوستالژیک رشت قرار گرفته‌اند. اینجا شروع خوبی برای گشت‌وگذار در مرکز شهر است و به بیشتر مسیرهای دیدنی منتهی می‌شود.

میدان شهرداری و ساختمان سفید معروف

اگر فقط یک تصویر از رشت در ذهنتان مانده باشد، احتمالاً نمای سفید و باشکوه ساختمان شهرداری رشت است. این بنا با معماری اروپایی و برج ساعت خود، یکی از محبوب‌ترین نقاط برای عکاسی محسوب می‌شود. شب‌ها با نورپردازی خاصش، حال‌وهوای دیگری دارد و در فهرست اصلی دیدنی‌های رشت قرار می‌گیرد.

بازار بزرگ رشت؛ تجربه‌ای محلی

بازار قدیمی رشت با صدای فروشنده‌ها، رنگ سبزی‌ها و بوی ماهی تازه، روح واقعی شهر را به شما نشان می‌دهد. قدم‌زدن در این بازار فرصتی است برای تماشای فرهنگ مردم شمال. در اینجا می‌توانید سوغاتی‌هایی مثل زیتون پرورده، چای لاهیجان و صنایع دستی بخرید.

موزه میرزا کوچک‌خان؛ تاریخ در دل شهر

در مسیر بلوار آزادی، موزه میرزا کوچک‌خان جنگلی قرار دارد. خانه‌ای قدیمی با معماری اصیل گیلانی که به یکی از قهرمانان ملی ایران اختصاص دارد. بازدید از این موزه شما را با بخشی از تاریخ مبارزات شمال کشور آشنا می‌کند و از مهم‌ترین جاهای دیدنی رشت برای علاقه‌مندان به تاریخ است.

دریاچه سقالکسار؛ آرامش در دل طبیعت

اگر به دنبال جایی دنج و آرام در اطراف رشت هستید، دریاچه سقالکسار مقصدی بی‌نظیر است. انعکاس درختان در آب و هوای خنک گیلان، چشم‌اندازی تماشایی ایجاد می‌کند. بسیاری از گردشگران ترجیح می‌دهند شب را در اطراف دریاچه بمانند و با رزرو کلبه چوبی از طریق سایت شب، تجربه‌ای متفاوت از اقامت در دل طبیعت را رقم بزنند. این کلبه‌ها بهترین گزینه برای کسانی‌اند که به دنبال سکوت و زیبایی جنگل هستند.

پارک جنگلی سراوان؛ بهشت علاقه‌مندان به طبیعت

در فاصله‌ی کوتاهی از شهر، پارک جنگلی سراوان با پوشش متنوع گیاهی و مسیرهای قایق‌سواری، یکی از محبوب‌ترین دیدنی‌های رشت است. گردشگران زیادی با رزرو اقامتگاه در نزدیکی این پارک، روزهای خود را با دوچرخه‌سواری، پیک‌نیک یا عکاسی در طبیعت سپری می‌کنند. اگر قصد اقامت دارید، پیشنهاد می‌شود از طریق سایت شب اقدام به اجاره ویلا در رشت کنید تا میان گزینه‌های متنوع، بهترین ویلا رشت را مطابق بودجه و سلیقه خود پیدا کنید.

مسیر زیبای رشت تا ماسوله

یکی از زیباترین مسیرهای شمال، جاده رشت به ماسوله است. در این جاده مناظر چشم‌نواز کوه و جنگل در هم آمیخته و در هر پیچ، فرصتی برای عکاسی وجود دارد. در این مسیر نیز می‌توانید در کلبه‌های جنگلی اقامت کنید یا از اجاره ویلا در حاشیه‌ی جنگل بهره ببرید تا تجربه‌ی سفرتان کامل‌تر شود.

موزه میراث روستایی گیلان

این موزه در نزدیکی سراوان قرار دارد و از جاذبه‌های خاص اطراف رشت است. خانه‌های سنتی، ابزارهای کشاورزی، لباس‌های محلی و مراسم آیینی در این مجموعه بازسازی شده‌اند تا شما بتوانید زندگی روستایی گیلان را از نزدیک لمس کنید. بازدید از این موزه یکی از متفاوت‌ترین بخش‌های راهنمای سفر به رشت خواهد بود.

تجربه اقامت راحت در شهر باران

برای اینکه سفر شما به رشت خاطره‌انگیز شود، اقامت مناسب اهمیت زیادی دارد. بسیاری از مسافران به جای هتل، ترجیح می‌دهند در اقامتگاه‌های محلی یا کلبه چوبی اقامت کنند تا ارتباط بیشتری با طبیعت و فرهنگ گیلان داشته باشند. با استفاده از سایت شب، شما می‌توانید انواع گزینه‌های اجاره ویلا در رشت را ببینید و به‌راحتی ویلا رشت مورد علاقه خود را رزرو کنید.

جمع‌بندی

جاهای دیدنی رشت فقط به چند نقطه خلاصه نمی‌شوند. از سبزه‌میدان و بازار سنتی گرفته تا دریاچه سقالکسار و موزه میرزا کوچک‌خان، هر گوشه‌ی این شهر چیزی برای شگفت‌زده کردنتان دارد. اگر قصد سفر دارید، حتماً پیش از حرکت، محل اقامت خود را از طریق سایت شب بررسی کنید تا با رزرو اجاره ویلا یا کلبه چوبی مناسب، با خیال راحت از زیبایی‌های «شهر باران» لذت ببرید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.