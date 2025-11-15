محبوبی: سقوط خودرو به دره در سردشت یک فوتی و ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: پیش از ظهر روز شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه جیپ به داخل دره نزدیک روستای موسالان در محور سردشت به میرآباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس هلال احمر شهرستان سردشت به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۳ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال و فرد فوتی بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

برخورد پراید با پیکان وانت در محور مهاباد _سردشت ۳ حادثه دیده و ۲ مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با پیکان وانت در محور مهاباد _ سردشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات کله کاوی شهرستان مهاباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه ۳ حادثه دیده و ۲ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.