به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اختتامیه رویدادهایی مانند نمایشگاه قهوه و کنگره و نمایشگاه چشم پزشکی، قرعه کشی جوایز ۲۰۰ میلیون تومانی باشگاه مشتریان، تفریحات و سرگرمی‌های متنوع و بازارهای متنوع موجب شده بود که جمعیتی بسیار بیش از ظرفیت بیست هزار پارکینگ ایران‌مال به این مجموعه بیایند تا جایی که برآورد خودروهای ورودی به این مجموعه به نزدیک چهل هزار دستگاه بالغ شد.

میزان استقبال از ایران‌مال به حدی بود که ترافیک خودروهای ورودی، رفت و آمد در بزرگراه خرازی را هم برای ساعاتی تحت تاثیر قرار داد. ایران‌مال در سال‌های اخیر به قطب تجارت و خرید، تفریح و سرگرمی، ورزش و فرهنگ کشور تبدیل شده است.

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