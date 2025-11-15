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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

۱۶۰ هزار بازدید کننده از ایران‌مال

۱۶۰ هزار بازدید کننده از ایران‌مال

جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ ایران‌مال صحنه حضور بیش از ۱۶۰ هزار بازدیدکننده بود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اختتامیه رویدادهایی مانند نمایشگاه قهوه و کنگره و نمایشگاه چشم پزشکی، قرعه کشی جوایز ۲۰۰ میلیون تومانی باشگاه مشتریان، تفریحات و سرگرمی‌های متنوع و بازارهای متنوع موجب شده بود که جمعیتی بسیار بیش از ظرفیت بیست هزار پارکینگ ایران‌مال به این مجموعه بیایند تا جایی که برآورد خودروهای ورودی به این مجموعه به نزدیک چهل هزار دستگاه بالغ شد.

میزان استقبال از ایران‌مال به حدی بود که ترافیک خودروهای ورودی، رفت و آمد در بزرگراه خرازی را هم برای ساعاتی تحت تاثیر قرار داد. ایران‌مال در سال‌های اخیر به قطب تجارت و خرید، تفریح و سرگرمی، ورزش و فرهنگ کشور تبدیل شده است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6656637

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    نظرات

    • IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      18 4
      پاسخ
      تو جیبه کی رفت؟؟؟؟
    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      9 2
      پاسخ
      ماشاالله
    • علی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      12 13
      پاسخ
      کلاغ پر نمیزنه
    • حسن IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چهار هزار خودرو هم نبودند تازه اگر همه را حساب کنیم ۴ راکب داشتند می شود ۱۶ هزار نفر ، نه ۱۶۰ هزار نفر
    • رضا IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      من که هر بار می رم به این نتیجه می رسم کلا توجیه اقتصادی نداره. اقتصاد بسیار قوی و درآمد بالا می خواد این جور داستانا برای جوامع ضعیف جور در نمیاد
    • ف IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      عجب.واقعا چه پروژه خوبی بود .بانک آینده تبریک فراوان. ایران مال توانست رکورد فقر زدایی و حمایت از مستضعفان و کم درآمد های کشور را بزند.بانک ملی وام میده ما هم یک پاساژ درست کنیم

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