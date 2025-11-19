دریافت 43 MB کد خبر 6661861 https://mehrnews.com/x39DDn ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳ کد خبر 6661861 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳ واکنش وزیر نفت به انتصاب فردی در هلدینگ اهداف پاکنژاد وزیر نفت به حواشی انتصاب فردی در هلدینگ اهداف گفت: مهدی عبوری تایید دستگاههای نظارتی را دارد. کپی شد مطالب مرتبط وزیر نفت شایعات مطرح شده درباره بنزین را تکذیب نکرد پاکنژاد: میزان و قیمت سهمیههای بنزین تغییری نخواهد کرد وزیر نفت: تولید نفت و گاز در ۱۴۰۳ افزایش یافت برچسبها وزیر نفت محسن پاک نژاد هیئت دولت نفت
