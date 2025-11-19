دریافت 43 MB
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

واکنش وزیر نفت به انتصاب فردی در هلدینگ اهداف

واکنش وزیر نفت به انتصاب فردی در هلدینگ اهداف

پاک‌نژاد وزیر نفت به حواشی انتصاب فردی در هلدینگ اهداف گفت: مهدی عبوری تایید دستگاه‌های نظارتی را دارد.

