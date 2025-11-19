به گزارش خبرنگار مهر، نغمه حکمتشعار، مدیرمسئول خانه ادبیات سیمرغ و دبیر ادبیات ناحیه یک بندرعباس، چهارشنبه شب در نشست ادبی در پناه واژهها با اشاره به نقش تأثیرگذار معلمان در رشد و بالندگی دانشآموزان گفت: وقتی تغییر و پیشرفت یک دانشآموز را میبینیم، میدانیم که پشت این موفقیت حتماً یک دبیر سختکوش، عاشق و همراه بوده است.
وی با اشاره به تجربه داوری در جشنوارههای استانی، افزود: در مرحله استانی جشنواره خوارزمی، رودان مانند همیشه درخشان ظاهر شد و دانشآموز منتخب این منطقه توانست در رقابتهای کشوری نیز بدرخشد. اگر اشتباه نکنم، رتبه اول کشور را کسب کرد. این موفقیتها نشاندهنده پشتکار و همت دبیرانی است که در کنار دانشآموزان خود ایستادهاند و تا لحظه موفقیت حمایتی بیدریغ دارند.
حکمتشعار دبیران ادب و فرهنگ را «سکانداران واژهها» توصیف کرد و اظهار کرد: ما به وجود چنین همکارانی افتخار میکنیم؛ دبیرانی که مهر میکارند و روشنایی میپرورانند. آنان میراثدار واقعی خرد و دانشی هستند که در قالب کتاب و قلم ماندگار میشود. جاودانگی انسان در اثری است که از او باقی میماند و چه اثری ماندگارتر از اندیشهای که دبیران عزیز در جان دانشآموزان مینشانند.
وی افزود: شمایی که دبیر واژهاید، شمایی که هر روز در کلاس درس برگ زرینی در دفتر زندگی دانشآموزانتان رقم میزنید، صاحبان سنگری هستید که فرهنگ و خرد را زنده نگه میدارد.
مدیرمسئول خانه ادبیات سیمرغ در پایان با آرزوی موفقیت برای دبیران و دانشآموزان استان گفت: امیدوارم این مسیر با همراهی شما فرهیختگان همچنان ادامه داشته باشد و شاهد درخشش بیش از پیش دانشآموزان هرمزگان در عرصههای علمی، فرهنگی و ادبی باشیم.
