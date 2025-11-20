نشست فعالان سیاسی استان قزوین با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه و در ادامه سفر یک روزه خود با جمعی از فعالان سیاسی استان قزوین دیدار کرد.

در این دیدار تعدادی از فعالان سیاسی نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل متعدد کشوری و استانی مطرح کردند.