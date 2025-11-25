سعید کلانتری، فلوشیپ اچآیوی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: حتی افرادی که تنها احتمال قرار گرفتن در معرض خطر را میدهند، میتوانند بدون نیاز به تشخیص اولیه به این مراکز مراجعه و مشاوره رایگان دریافت کنند و فقط خدمات مرتبط با HIV رایگان است.
باورهای اشتباه درباره انتقال HIV
این متخصص با رد باورهای اشتباه و عمومی درباره انتقال، گفت: HIV از طریق تماسهای روزمره مانند دست دادن، غذا خوردن، زندگی مشترک یا استفاده از ظروف مشترک منتقل نمیشود و این تصورات غلط باعث ترس اجتماعی، انگزنی و پنهانکاری بیماران میشود.
زندگی عادی بیماران HIV با درمان به موقع
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره تغذیه بیماران HIV توضیح داد: توصیه تغذیهای خاصی فراتر از رژیم معمول جامعه وجود ندارد و بیماران در مراحل اولیه درمان ممکن است نیاز به کالری کمی بیشتر نسبت به افراد عادی داشته باشند، اما بعد از مدتی درمان، میتوانند مانند سایر افراد یک زندگی طبیعی و عادی داشته باشند.
کلانتری تأکید کرد: تشخیص زودهنگام و آغاز درمان به موقع نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی و کنترل بیماری دارد و بیماری که به موقع تشخیص داده شده و درمان شروع شود، نیاز به مدل خاصی از زندگی ندارد و تنها باید داروهای خود را به صورت منظم مصرف کند.
وی افزود: بیماران کنترل شده میتوانند با پایش دورهای وضعیت خود، عوارض دارویی را تحت نظر پزشک مدیریت کنند و زندگی روزمرهای بدون مشکل داشته باشند و تنها در مواردی که بیمار در مراحل پیشرفته با عفونتهای فرصتطلب مراجعه کند، درمان و بازگرداندن وضعیت به شرایط عادی سختتر و زمانبر خواهد بود.
کلانتری در پایان یادآور شد: هدف ما این است که بیماران HIV با درمان به موقع، تشخیص زودهنگام و پایش منظم بتوانند همانند سایر افراد جامعه زندگی کنند و از کیفیت زندگی طبیعی برخوردار باشند.
